Школьники из России достойно выступили на конкурсе в США

Российские школьники приняли участие в конкурсе научных проектов Intel ISEF в США и заняли девять призовых мест.

На конкурс съехались учащиеся из сотни стран мира. Россиянам удалось выиграть призы в ряде дисциплин от роботехники до химии, сообщает Nation News со ссылкой на Минобрнауки.

В ведомстве добавили, что неофициально данный конкурс называют «малой Нобелевской премией».