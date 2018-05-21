Школьники из России достойно выступили на конкурсе в США
Российские школьники приняли участие в конкурсе научных проектов Intel ISEF в США и заняли девять призовых мест.
На конкурс съехались учащиеся из сотни стран мира. Россиянам удалось выиграть призы в ряде дисциплин от роботехники до химии, сообщает Nation News со ссылкой на Минобрнауки.
В ведомстве добавили, что неофициально данный конкурс называют «малой Нобелевской премией».
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