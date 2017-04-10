Школьники потребовали от Навального обещанные деньги

Группа Школьников призвала оппозиционера Алексея Навального сдержать обещание, данное перед несанкционированными митингами в конце марта.

Учащиеся пришли с плакатами к одному из изоляторов временного содержания, где, по их мнению, находился Навальный. Они требовали по 10 тысяч евро, которые оппозиционер обещал отсудить каждому задержанному в ходе протестов.

Однако школьники ошиблись. Накануне Навальный был переведен в ОВД Коньково, откуда и вышел на свободу после отбывания 15 суток. Подростков с их плакатами он не видел, передает телеканал РЕН ТВ.