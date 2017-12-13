Школьники начнут сдавать ЕГЭ с 21 марта

Минобрнауки России определило сроки сдачи Единого госэкзамена. Приказы ведомства зарегистрированы в Минюсте.

Согласно документам, досрочная сдача ЕГЭ будет проводиться с 21 марта по 11 апреля. Основной период проведения экзамена – с 28 мая по 2 июля. Для дополнительной сдачи предусмотрены несколько дней в сентябре – с 4 по 15 число.

В первую очередь выпускники будут сдавать тесты по географии, информатике и ИКТ, сообщает «ФедералПресс».

Ведомство также предусмотрело отдельные резервные дни для сдачи тестов по каждому предмету.