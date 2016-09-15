Школьники из Москвы поучаствуют в занятиях по начальной военной подготовке

На базе отдельного Севастопольского мотострелкового соединения, расквартированного в Москве, начались занятия со школьниками столичного региона по начальной военной подготовке, сообщает штаб Западного военного округа (ЗВО).

- В пятидневных сборах до конца текущего года посменно примут участие более пяти тысяч учеников школ, центров образования и кадетских корпусов, - сообщает пресс-служба ЗВО.

Школьники изучат стоящие на вооружении части новейшие боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А, стрельбу из автомата АК-74М, а также познакомятся с современной экипировкой и обмундированием.