Школьника из Подольска убил энергетик

Подмосковный школьник умер, выпив жидкость, налитую в бутылку из-под лимонада, найденную во время прогулки.

Экспертиза показала, что причиной смерти 11-летнего школьника стали несколько глотков энергетического напитка.

Вместе с тем, медики пока не могут объяснить, почему после употребления энергетика наступила смерть.

По факту смерти школьника в подмосковном Подольске Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело, сообщает «Лайф».