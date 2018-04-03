Школьника из Подольска убил энергетик
Подмосковный школьник умер, выпив жидкость, налитую в бутылку из-под лимонада, найденную во время прогулки.
Экспертиза показала, что причиной смерти 11-летнего школьника стали несколько глотков энергетического напитка.
Вместе с тем, медики пока не могут объяснить, почему после употребления энергетика наступила смерть.
По факту смерти школьника в подмосковном Подольске Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело, сообщает «Лайф».
Следующая новость Алексею Улюкаеву отказывают в свидании с женой
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии