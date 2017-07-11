Школьник из США взял интервью у главы Пентагона

Американский школьник Тедди Фишер дозвонился до главы Пентагона Джеймса Мэттиса и взял у него интервью, которое продлилось 45 минут.

Как уточняется в материале местных СМИ, старшеклассник написал Мэттису письмо с просьбой об интервью и неожиданно получил согласие.

Глава Пентагона в беседе со школьником отметил, что всегда рад поделиться опытом с подрастающим поколением, а также рассказал о том, что экс-президент США Барак Обама добился бы большего успеха, если бы слушал экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.

Юный журналист рассказал, что увидел личный номер главы Пентагона на фото, опубликованном на сайте газеты The Washington post. По словам школьника, он смог разглядеть на изображении записку с номером, которая прикреплена к стопке бумаг. Вскоре после публикации фотография была удалена, сообщает агентство Nation news.

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