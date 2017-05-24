Школьник из Петербурга получил «малую Нобелевскую премию»
Школьники из Санкт-Петербурга получили награды на Всемирном смотре-конкурсе научных и инженерных достижений учащихся, который состоялся в Лос-Анджелесе.
Как уточняется в материале, десятиклассник Савелий Новиков получил «малую Нобелевскую премию» четвертой степени, а также стал лауреатом Special Award второй степени за проект «Обобщенные тождества Якоби и Якобиевы элементы группового кольца симметрической группы».
Еще один учащийся десятого класса одной из питерских школ Дмитрий Михайловский завоевал премию математического общества США Speсial Award 3 степени за работу под названием «Тождества Моноида Перкинса и Задача Тысячелетия», сообщает «Санкт-Петербург.ру».
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