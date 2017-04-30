Школьник из Челябинска выиграл в лотерею более миллиона рублей
Школьник из Челябинска выиграл 1,5 миллиона рублей, приняв участие в лотерее. Семья решила вложить деньги от выигрыша в собственный бизнес.
Как сообщает агентство URA.RU со ссылкой на местный телеканал, лотерейные билеты своим детям подарила мама. Отец ребят рассказал, что сын Андрей сразу поверил в то, что ему улыбнется удача, однако не ожидал настолько большого денежного приза.
Отец мальчика признается, что не сразу поверил в случившееся: «У жены в тот день на работе была ревизия, а я умудрился помять бампер автомобиля. Нам обоим было не до шуток, а мы были уверены, что сын таким образом решил над нами подшутить».
Родители юного миллионера на полученные деньги собираются открыть собственное дело.
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