Школьник из Челябинска выиграл в лотерею более миллиона рублей

Школьник из Челябинска выиграл 1,5 миллиона рублей, приняв участие в лотерее. Семья решила вложить деньги от выигрыша в собственный бизнес.

Как сообщает агентство URA.RU со ссылкой на местный телеканал, лотерейные билеты своим детям подарила мама. Отец ребят рассказал, что сын Андрей сразу поверил в то, что ему улыбнется удача, однако не ожидал настолько большого денежного приза.

Отец мальчика признается, что не сразу поверил в случившееся: «У жены в тот день на работе была ревизия, а я умудрился помять бампер автомобиля. Нам обоим было не до шуток, а мы были уверены, что сын таким образом решил над нами подшутить».

Родители юного миллионера на полученные деньги собираются открыть собственное дело.