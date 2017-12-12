В школе Кемеровской области обнаружена радиация радона

Сотрудники Роспотребнадзора по Кемеровской области обнаружили опасное содержание газов радона и торона на территории общеобразовательной школы в городе Осинники.

Отмечается, что повышенные показатели были зафиксированы лишь в нескольких кабинетах начальных классов школы, но не во всей школе целиком.

Работа в начальных классах школы приостановлена на 90 суток до выяснения всех обстоятельств, сообщает РИА Новости.

Радон при нормальных условиях — бесцветный инертный газ, радиоактивен, стабильных изотопов не имеет, может представлять опасность для здоровья и жизни. При комнатной температуре является одним из самых тяжелых газов.