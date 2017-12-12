В школе Кемеровской области обнаружена радиация радона
Сотрудники Роспотребнадзора по Кемеровской области обнаружили опасное содержание газов радона и торона на территории общеобразовательной школы в городе Осинники.
Отмечается, что повышенные показатели были зафиксированы лишь в нескольких кабинетах начальных классов школы, но не во всей школе целиком.
Работа в начальных классах школы приостановлена на 90 суток до выяснения всех обстоятельств, сообщает РИА Новости.
Радон при нормальных условиях — бесцветный инертный газ, радиоактивен, стабильных изотопов не имеет, может представлять опасность для здоровья и жизни. При комнатной температуре является одним из самых тяжелых газов.
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