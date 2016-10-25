«Школа дорожной безопасности» Подмосковья моделирует аварии в автобусе-тренажере

Школьники Московской области смогут прокатиться в автобусе-тренажере и попасть в смоделированную аварию, чтобы научиться действовать в экстремальной ситуации.

В частности, дети убедятся в необходимости использования ремней безопасности, поскольку в автомобиле работает система «отрыва сидений».

Кроме того, прямо в автобусе можно посмотреть обучающий фильм по правилам дорожной безопасности, здесь же имеется все необходимое для ролевых игр.

На автобусе-тренажере уже «прокатились» дети из Люберецкого района. Теперь машина отправится в Балашиху, а затем – в Наро-Фоминский, Щелковский, Одинцовский, Сергиево-Посадский, Пушкинский, Раменский районы и городской округ Жуковский. Обучающий тур завершится в Можайске, - сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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