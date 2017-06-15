Шивелуч засыпал пеплом камчатский поселок

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 12 километров над уровнем моря, засыпав жилой поселок, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Как уточняется в материале, пепловый шлейф распространяется в юго-западном и северо-восточном направлениях от вулкана.

Кроме того, в поселке Ключи, расположенном в 51 километре от вулкана, выпал пепел, слой которого достигает трех миллиметров.

В МЧС подчеркнули, что на случай усиления пеплопада в населенном пункте имеется достаточное количество респираторов. Спасатели не исключают, что пепловое облако может достичь населенных пунктов Усть-Камчатского и Мильковского районов.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в Усть-Каматском районе, сообщает «Интерфакс».