Шипулин занял второе место в спринте на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место
Российский биатлонист Антон Шипулин всего 1,6 секунды уступил французу Мартену Фуркаду в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Россиянин не допустил ни одного промаха на огневых рубежах, в то время как Фуркад не закрыл одну мишень. Замкнул тройку призеров норвежец Эмиль Хегле Свендсен, также допустивший один промах и отставший от Фуркада на 6,4 секунды, - сообщает ТАСС.
Гонка преследования состоится в Нове-Место 17 декабря.
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