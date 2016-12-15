Шипулин занял второе место в спринте на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место

Российский биатлонист Антон Шипулин всего 1,6 секунды уступил французу Мартену Фуркаду в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

Россиянин не допустил ни одного промаха на огневых рубежах, в то время как Фуркад не закрыл одну мишень. Замкнул тройку призеров норвежец Эмиль Хегле Свендсен, также допустивший один промах и отставший от Фуркада на 6,4 секунды, - сообщает ТАСС.

Гонка преследования состоится в Нове-Место 17 декабря.