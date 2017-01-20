Шипулин впервые выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Антерсельве

На шестом этапе Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве (Антхольце) Антон Шипулин стал победителем в индивидуальной гонке на 20 километров.

Россиянин допустил всего один промах на четырех огневых рубежах, за что получил штрафную минуту. Занявший второе место француз Мартен Фуркад ошибся на стрельбище дважды, что и предопределило исход борьбы за первое место.

Шипулин впервые в карьере победил в индивидуальной гонке на 20 километров - самом старом виде биатлонной программы, в котором за промахи спортсмены получают по минуте штрафа, а не бегут дополнительные круги.