Шипулин впервые выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Антерсельве
На шестом этапе Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве (Антхольце) Антон Шипулин стал победителем в индивидуальной гонке на 20 километров.
Россиянин допустил всего один промах на четырех огневых рубежах, за что получил штрафную минуту. Занявший второе место француз Мартен Фуркад ошибся на стрельбище дважды, что и предопределило исход борьбы за первое место.
Шипулин впервые в карьере победил в индивидуальной гонке на 20 километров - самом старом виде биатлонной программы, в котором за промахи спортсмены получают по минуте штрафа, а не бегут дополнительные круги.
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