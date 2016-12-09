Шипулин стал третьим в спринте на этапе Кубка мира в словенской Поклюке

Не допустив ни одного промаха на огневых рубежах, российский биатлонист Антон Шипулин занял третье место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.

Шипулин всего 1,4 секунды уступил норвежцу Йоханнесу Бе и 15,1 секунды – французу Мартену Фуркаду, также не допустившим промахов на огневых рубежах, - сообщает ТАСС.

Остальные россияне показали следующие результаты: Матвей Елисеев стал десятым, Максим Цветков - 13-м, победитель гонки преследования на этапе в Эстерсунде Антон Бабиков - 21-м, Евгений Гараничев - 35-м, а Юрий Шопин - 62-м.