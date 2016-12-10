Шипулин не смог победить в гонке преследования на Кубке мира по биатлону

Российский биатлонист Антон Шипулин занял третье место в гонке преследования, прошедшей в словенской Поклюке в рамках этапа Кубка мира. Россиянин стартовал третьим, на дистанции допустил один промах, а отставание от победителя составило 6,2 секунды.

Первое место занял победитель спринтерской гонки француз Мартен Фуркад. На четырех огневых рубежах у него не было зафиксировано ни одного неточного выстрела.

Вторым финишную черту пересек норвежец Эмиль Хегле Свендсен, уступивший победителю 6 секунд и опередивший Шипулина на 0,2 секунды, сообщает "Интерфакс".