Шипулин не смог победить в гонке преследования на Кубке мира по биатлону
Российский биатлонист Антон Шипулин занял третье место в гонке преследования, прошедшей в словенской Поклюке в рамках этапа Кубка мира. Россиянин стартовал третьим, на дистанции допустил один промах, а отставание от победителя составило 6,2 секунды.
Первое место занял победитель спринтерской гонки француз Мартен Фуркад. На четырех огневых рубежах у него не было зафиксировано ни одного неточного выстрела.
Вторым финишную черту пересек норвежец Эмиль Хегле Свендсен, уступивший победителю 6 секунд и опередивший Шипулина на 0,2 секунды, сообщает "Интерфакс".
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