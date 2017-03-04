Шипулин поздравил Фуркада с досрочной победой в Кубке мира по биатлону

Российский биатлонист Антон Шипулин поздравил соперника, француза Мартена Фуркада, с досрочной победой в Кубке мира 2016-2017 года.

Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России. ТАСС приводит слова спортсмена: «Хочу поздравить Мартена Фуркада с победой в общем зачете Кубка мира, он достоин этого успеха».

Российский биатлонист стал вторым в гонке преследования на этапе Кубка мира в Пхенчхане, уступив французу. Третье место занял австриец Юлиан Эберхард.

Соревнования в южнокорейском городе завершатся 5 марта.