Шимона Переса похоронят 30 сентября в Иерусалиме
Бывшего президента Израиля Шимона Переса похоронят 30 сентября на горе Герцля в Иерусалиме, сообщает «Интерфакс».
Церемония прощания состоится днем ранее.
Перес скончался сегодня в возрасте 93 лет. У него случилось обширное кровоизлияние в мозг. Переса погрузили в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Накануне его состояние резко ухудшилось.
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