Шимона Переса похоронят 30 сентября в Иерусалиме

Бывшего президента Израиля Шимона Переса похоронят 30 сентября на горе Герцля в Иерусалиме, сообщает «Интерфакс».

Церемония прощания состоится днем ранее.

Перес скончался сегодня в возрасте 93 лет. У него случилось обширное кровоизлияние в мозг. Переса погрузили в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Накануне его состояние резко ухудшилось.