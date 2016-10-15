На шиитской церемонии в Багдаде подорвался смертник

Не менее 31 человека погибло в результате взрыва в столице Ирака Багдаде. По предварительным данным, еще 30 граждан получили ранения. На мероприятии шиитов подорвался террорист-смертник.

Взрыв произошел в районе Шааб города Багдада. По предварительным данным, смертник проник в палатку, где проходила церемония шиитов. Собравшиеся совершали обряд обряд поминовения убитого в VII веке внука пророка Мухаммеда, шиитского имама Хусейна, сообщает РГ.

Пока ни одна из террористических группировок не заявила о своей причастности к инциденту.