На шиитской церемонии в Багдаде подорвался смертник
Не менее 31 человека погибло в результате взрыва в столице Ирака Багдаде. По предварительным данным, еще 30 граждан получили ранения. На мероприятии шиитов подорвался террорист-смертник.
Взрыв произошел в районе Шааб города Багдада. По предварительным данным, смертник проник в палатку, где проходила церемония шиитов. Собравшиеся совершали обряд обряд поминовения убитого в VII веке внука пророка Мухаммеда, шиитского имама Хусейна, сообщает РГ.
Пока ни одна из террористических группировок не заявила о своей причастности к инциденту.
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