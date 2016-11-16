Шиитские ополченцы освободили от боевиков ДАИШ аэропорт недалеко от Мосула
Представители иракского шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» объявили о полном освобождении от боевиков ДАИШ (запрещенная в РФ организация) аэропорта в Талль-Афаре к западу от Мосула.
Ранее один из лидеров добровольческих бригад Хади аль-Амири заявил, что подразделения шиитов намерены отбить у террористов авиабазу, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.
Широкомасштабная операция по освобождению иракского Мосула началась 17 октября. В ней принимают участие войска иракской армии при поддержке международной коалиции во главе с США.
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