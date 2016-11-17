Шиитские ополченцы нашли сеть подземных ходов около освобожденного аэропорта

В окрестностях аэропорта иракского города Талль-Афар, освобожденного от боевиков ДАИШ (запрещенная в РФ организация) шиитскими ополченцами, обнаружено семь подземных ходов.

«Отряды шиитского ополчения обнаружили сеть тоннелей террористов близ аэропорта города Талль-Афар», - цитирует текст заявления ополченцев ТАСС со ссылкой на телеканал «Ас-Сумария».

Аэропорт был отбит у боевиков 16 ноября, сам город Талль-Афар, расположенный к западу от Мосула, около двух лет контролируется экстремистами.