Шиитские ополченцы нашли сеть подземных ходов около освобожденного аэропорта
В окрестностях аэропорта иракского города Талль-Афар, освобожденного от боевиков ДАИШ (запрещенная в РФ организация) шиитскими ополченцами, обнаружено семь подземных ходов.
«Отряды шиитского ополчения обнаружили сеть тоннелей террористов близ аэропорта города Талль-Афар», - цитирует текст заявления ополченцев ТАСС со ссылкой на телеканал «Ас-Сумария».
Аэропорт был отбит у боевиков 16 ноября, сам город Талль-Афар, расположенный к западу от Мосула, около двух лет контролируется экстремистами.
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