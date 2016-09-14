Шевчук вновь поборется за Приднестровье

Глава непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) Евгений Шевчук выдвинул свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, сообщает Lenta.Ru со ссылкой на Администрацию ПМР.

«Иду с позитивным настроем. Хочу сказать, что 20 лет развала в стране сподвигли меня на то, чтобы я пошёл во власть, стал президентом. Затем – 5 лет борьбы, не всё удалось сделать, но я намерен продолжать борьбу, для того чтобы Приднестровье было процветающим государством. Поэтому со мной остаются те, кто не боится поддерживать справедливость, и сегодня я подал документы для участия в президентской гонке», – приводят СМИ заявление лидера Приднестровья.

По состоянию на 14 сентября, свои кандидатуры на предстоящих выборах, которые пройдут в республике 11 декабря 2016 года, выдвинули три кандидата. Желающим побороться за президентский пост предстоит набрать не меньше 8340 подписей избирателей в срок до 10 ноября.