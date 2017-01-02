Шествия в честь Бендеры уничтожают международный имидж Украины

Шествие в честь дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры уничтожает международный имидж Украины, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Новый год на Украине, по недоброй традиции последних лет, начинается с празднования дня рождения нациста и палача Бандеры. Его идейные потомки продолжают разрушать украинскую государственность и уничтожать международный имидж этой страны, - написал Аксенов на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Кроме того, он назвал подобные шествия всемирным позором Украины.

Аксенов также напомнил, что в декабре прошлого года Польша в ультимативной форме призвала власти Украины отказаться от празднования 75-летия Украинской повстанческой армии (запрещена в России).

В Киеве сторонники ультраправых идей отметили 108-ю годовщину со дня рождения Бандеры. Митингующие прошли через весь центр Киева до площади Независимости.

Бандера тесно сотрудничал в годы Великой Отечественной войны с нацистской Германией, истребив более 100 тысяч поляков, чехов, евреев в Западной Волыни. Кроме того, бандеровцы принимали участие в боях против советской армии. 20 января 2010 года действовавший тогда президент Украины Виктор Ющенко присвоил Степану Бандере звание Героя Украины, сообщает ТАСС.