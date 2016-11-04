В шествии «Мы едины!» участвуют около 80 тысяч человек
В шествии «Мы едины!», которое проходит в Москве в честь Дня народного единства участвуют около 80 тысяч человек.
Среди собравшихся члены Общественной палаты РФ, активные граждане из числа жителей столицы и регионов. «Люди за свой счет приехали. Для них важно сказать, что, несмотря на многоконфессиональность, различные точки зрения, есть даты и моменты, когда мы должны объединиться», - сказал в интервью ТАСС секретарь ОП Александр Бречалов.
Участники шествия направились от станции метро «Маяковская» к Манежной площади, где проходит праздничный митинг концерт.
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