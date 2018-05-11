На шествие «Бессмертный полк» в Москве готовили теракт
Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов заявил, что российские спецслужбы задержали группу террористов, готовивших атаку на акции «Бессмертный полк» в Москве.
По его словам, у боевиков уже было заготовлено оружие.
Олег Сыромолотов добавил, что террористы перемещались из Сибири, из Нового Уренгоя. Там было проведено порядка 17 обысков и задержано 20 человек.
Также он пояснил, что финансирование теракта шло из Турции через Сибирь, сообщает ТАСС.
Следующая новость Сборная России по футболу озвучила состав на ЧМ-2018
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии