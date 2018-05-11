На шествие «Бессмертный полк» в Москве готовили теракт

Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов заявил, что российские спецслужбы задержали группу террористов, готовивших атаку на акции «Бессмертный полк» в Москве.

По его словам, у боевиков уже было заготовлено оружие.

Олег Сыромолотов добавил, что террористы перемещались из Сибири, из Нового Уренгоя. Там было проведено порядка 17 обысков и задержано 20 человек.

Также он пояснил, что финансирование теракта шло из Турции через Сибирь, сообщает ТАСС.