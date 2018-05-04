Шествие «Бессмертного полка» оказалось под угрозой в Киеве
«Организация украинских националистов» (запрещена в России) намерена сорвать акцию.
Организация подала запрос в администрацию украинской столицы на проведение своего мероприятия, которое по времени совпадает с «Бессмертным полком». В заявке прямо указывается, что националисты собираются патрулировать улицы с цель срыва шествия в память о павших в годы Великой отечественной войны советских военнослужащих, передает РИА «Новости».
Проведение акции «»Бессмертный полк» намечено на 9 мая. Предполагается, что участие в мероприятии примут около трех тысяч человек.
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