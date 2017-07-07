Шестилетняя девочка раздала в песочнице две тысячи долларов

В Якутске шестилетняя девочка нашла у родителей две тысячи долларов, накопленные на лечение бабушки, и раздала деньги детям, игравшим во дворе.

Как уточняется в материале, за несколько дней ребенок раздал сверстникам 21 купюру номиналом 100 долларов.

Заметив пропажу, родители девочки обратились к соседям с просьбой отдать им доллары, если те найдут их у своих детей, однако вернуть удалось только одну банкноту, сообщает «Федерал пресс».

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