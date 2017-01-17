Шестерых польских дипломатов не пропустили в Россию на белорусской границе

Возвращавшихся из частной поездки шестерых польских дипломатов не пропустили на территорию России через КПП «Красная горка» в Смоленской области.

Представителям дипломатического корпуса Польши предложили воспользоваться пунктами пропуска в Брянской или Псковской области, поскольку «Красная горка» открыта только для граждан России и Белоруссии, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ, которые приводят слова руководителя пресс-службы регионального пограничного управления ФСБ Александра Лазненко.

С осени 2016 года пункт «Красная Горка» открыт только для граждан России и Белоруссии.

Как подчеркнули в российском МИД, к пересекающим границу России и Белоруссии иностранцам могут применяться санкции, так как на ней нет международных пунктов пропуска.

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