Шестеро российских лыжников отстранены от международных соревнований

Международная федерация лыжного спорта временно отстранила от международных соревнований шестерых членов сборной России по лыжным гонкам.

Как говорится в заявлении FIS, обнародованном пресс-службой организации, это решение связано с расследованием нарушений антидопинговых правил, о которых говорится в докладе главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена, - сообщает «Интерфакс».

Имена отстраненных спортсменов не называются.

Ранее МОК объявил о том, что завел дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, принявших участие в зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи.