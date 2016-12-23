Шестеро российских лыжников отстранены от международных соревнований
Международная федерация лыжного спорта временно отстранила от международных соревнований шестерых членов сборной России по лыжным гонкам.
Как говорится в заявлении FIS, обнародованном пресс-службой организации, это решение связано с расследованием нарушений антидопинговых правил, о которых говорится в докладе главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена, - сообщает «Интерфакс».
Имена отстраненных спортсменов не называются.
Ранее МОК объявил о том, что завел дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, принявших участие в зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи.
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