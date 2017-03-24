Шестеро росгвардейцев погибли при атаке боевиков в Чечне

Шесть военнослужащих Росгвардии погибли в результате нападения боевиков в Чечне.

«При попытке проникновения на территорию военного городка бандгруппа была обнаружена войсковым нарядом, который вступил с ней в бой. Были уничтожены шесть нападавших. В ходе боестолкновения погибли шестеро военнослужащих, имеются раненные», - рассказали «Интерфаксу» в Росгвардии. Точное количество раненых пока не называется.

В ведомстве также добавили, что нападавшие воспользовались сильным туманом.

Ранее сообщалось о том, что боевиком, атаковавших росгвардейцев, было восемь человек. Двоим удалось уйти. Для их поимки введен план «Перехват».