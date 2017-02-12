Шесть тысяч человек совершили крестный ход у Исаакиевского собора

Шесть тысяч верующих приняли участие в крестном ходе у стен Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.

Шествие началось после божественной литургии, на которой присутствовали порядка 500 человек. После службы верующие совершили крестный ход вокруг собора, чтобы поддержать его передачу Русской православной церкви (РПЦ).

Глава сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова подтвердила, что «не менее 6 тысяч человек пришли для участия в крестном ходе вокруг Исаакиевского собора».

Как сообщает агентство URA.RU, среди участников шествия был замечен депутат Госдумы Виталий Милонов.

Крестный ход вокруг собора благословил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Власти Санкт-Петербурга приняли решение передать Исаакиевский собор РПЦ на 49 лет. Однако владельцем здания при этом останется город.

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Места: Россия
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