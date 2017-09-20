Шесть торговых центров эвакуировали в Москве

В Москве эвакуируют уже шесть торговых центров после анонимных звонков о «минировании», сообщил источник в экстренных службах.

Кроме звонков в ТЦ «Капитолий» и «Горбушкин двор», поступили аналогичные вызовы по ТЦ «Москва» на Ленинском проспекте, «Город» на Рязанском проспекте, «Кунцево плаза» на Ореховом бульваре и «Облака» на Ярцевской улице.

Помещения торговых центров будут обследованы кинологами.

Массовые анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах вторую неделю поступают по всей России. Установлено, что «телефонные террористы» находятся на территории Украины. По фактам заведомо ложных сообщений возбуждены уголовные дела (статья 207 УК РФ). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает «Интерфакс».