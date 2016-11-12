Шесть человек задержаны по делу об убийстве Моторолы

По делу об убийстве командира ополчения ДНР Арсения Павлова с позывным «Моторола» задержаны шесть членов организации «Misanthropic Division». Ранее националистическая организация взяла на себя ответственность за происшествие.

– В настоящее время в отношении задержанных проводятся оперативно-следственные действия, они дают признательные показания об обстоятельствах совершения преступлений террористической и экстремисткой направленности, – заявили в Министерстве госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). В ведомстве добавили, что активисты Misanthropic Division поддерживали контакты с кадровыми сотрудниками СБУ и выполняли задачи украинской спецслужбы на территории республики, сообщает "Коммерсантъ".

16 октября в Донецке был убит командир ополчения Арсений Павлов. Он погиб от взрыва самодельного взрывного устройства.

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