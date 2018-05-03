В Шереметьево заработал новый пассажирский терминал
В преддверии ЧМ-2018 по футболу в аэропорту Шереметьево введен в эксплуатацию новый терминал «В».
Его площадь составляет почти 110 тысяч квадратных метров. Он включает в себя два бизнес-зала по 400 мест каждый и один VIP-зал.
После чемпионата новый терминал станет частью Северного терминального комплекса аэропорта и основным аэровокзалом для пассажиров внутрироссийских рейсов Шереметьево, сообщает «ФедералПресс».
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