В Шереметьево заработал новый пассажирский терминал

В преддверии ЧМ-2018 по футболу в аэропорту Шереметьево введен в эксплуатацию новый терминал «В».

Его площадь составляет почти 110 тысяч квадратных метров. Он включает в себя два бизнес-зала по 400 мест каждый и один VIP-зал.

После чемпионата новый терминал станет частью Северного терминального комплекса аэропорта и основным аэровокзалом для пассажиров внутрироссийских рейсов Шереметьево, сообщает «ФедералПресс».

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Теги:
События: футбол
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