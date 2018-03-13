В «Шереметьево» задержали радиоактивную посылку

Сотрудники таможни в аэропорту «Шереметьево» задержали посылку с опасным грузом, прибывшую в Россию из Италии.

В почтовом отправлении оказался ураносодержащий минерал соддиит.

По словам профессора МГГУ, геммолога Евгения Мельникова, скорее всего камень был украден из лаборатории или куплен на черном рынке, поскольку просто так его не найти.

«Вполне возможно, что отправитель пытался перепродать его в России за очень хорошие деньги», – считает Мельников.

Экспертиза установила, что уровень радиоактивного излучения, исходящего от почтовой посылки, в 50 раз превышает норму и крайне опасен для здоровья. В ближайшее время радиоактивный минерал будет захоронен на специальном полигоне.

Возбуждено уголовное дело, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».