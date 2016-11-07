В Шереметьево задержали подозреваемого в убийстве чемпиона по кикбоксингу

В столичном аэропорту Шереметьево задержан предполагаемый убийца двукратного чемпиона по кикбоксингу. Он был снят с рейса в Баку.

Некоторое время назад СМИ сообщили об обнаружении на парковке торгового центра в Юго-Западном округе тела 29-летнего мужчины, смерть которого наступила в результате огнестрельного ранения. Им оказался спортсмен из Северо-Кавказского региона.

Предполагается, что мужчина был убит своим знакомым и земляком, с которым вместе приехал к торговому центру. По версии следствия, между ними произошла ссора, которая закончилась стрельбой, сообщает «Инерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия).