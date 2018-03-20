В Шереметьево задержали пассажира с жидкой марихуаной
Сотрудники таможенной службы аэропорта Шереметьево обнаружили в багаже одного из пассажиров марихуану в жидком виде.
Мужчина оказался россиянином. В Москву он прилетел из Амстердама. При досмотре в его чемодане нашли два флакона темного цвета с жидкостью по 5 миллилитров каждый. Проведенный прямо на месте анализ показал наличие марихуаны.
По словам самого пассажира, он привез из Нидерландов пищевую добавку CBD-oil. Ему грозит уголовное дело о контрабанде наркотиков, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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