В «Шереметьево» задержали партию одежды из Италии

Пассажирка, прилетевшая в московский аэропорт «Шереметьево» из Барселоны, попыталась выйти в «зеленый коридор» с товарами, общей стоимостью более 5,7 миллиона рублей.

Сотрудники таможенной службы аэропорта Шереметьево выявили у гражданки России одежду, обувь и аксессуары бренда Brunello Cucinelli.

Всего в багаже предприимчивой россиянки оказалось 56 изделий одной фирмы. Документы, предъявленные пассажиркой на изделия, не соответствовали обнаруженному товару.

Согласно оценке эксперта, женщина не уплатила таможенный сбор в размере 1,5 миллиона рублей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».