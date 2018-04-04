В «Шереметьево» задержали партию одежды из Италии
Пассажирка, прилетевшая в московский аэропорт «Шереметьево» из Барселоны, попыталась выйти в «зеленый коридор» с товарами, общей стоимостью более 5,7 миллиона рублей.
Сотрудники таможенной службы аэропорта Шереметьево выявили у гражданки России одежду, обувь и аксессуары бренда Brunello Cucinelli.
Всего в багаже предприимчивой россиянки оказалось 56 изделий одной фирмы. Документы, предъявленные пассажиркой на изделия, не соответствовали обнаруженному товару.
Согласно оценке эксперта, женщина не уплатила таможенный сбор в размере 1,5 миллиона рублей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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