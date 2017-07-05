В Шереметьево задержали мужчину с партией дорогих часов
Сотрудники таможни аэропорта Шереметьево обнаружили у гражданина России, который собирался вылететь в Прагу, незадекларированные часы и ювелирные изделия известных брендов.
Как уточняется в материале, при досмотре у пассажира обнаружили три браслета марки Alexander McQueen, кольцо из металла со вставками из камней и часы Franсk Mulle, стоимостью около одного миллиона рублей.
Кроме того, в багаже и ручной клади были спрятаны еще четыре пары часов Parrelet, Patek Philippe, Сentury и Graham.
Пассажир может быть привлечен к ответственности по статье ст. 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица», сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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