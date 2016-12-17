В Шереметьево столкнулись два самолета

В аэропорту Шереметьево столкнулись два самолета. Жертв и пострадавших нет.

Инцидент произошел во время буксировки одного из воздушных судов. Ни экипажей, ни пассажиров в них не было, рассказали ТАСС в пресс-службе аэропорта. Причины происшествия уточняются.

Оба лайнера эксплуатируются компанией «Аэрофлот».