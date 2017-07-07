В Шереметьево поймали несовершеннолетних «зайцев»

Двое несовершеннолетних проникли на борт самолета, следовавшего по маршруту Москва-Сочи.

Как уточняется в материале, инцидент произошел в аэропорту «Шереметьево».

Безбилетниками оказались подростки, которые прошли на борт, затерявшись среди пассажиров. Бортпроводники обнаружили «зайцев» и не допустили их на рейс.

По факту произошедшего проводится проверка, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».