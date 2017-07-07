В Шереметьево поймали несовершеннолетних «зайцев»
Двое несовершеннолетних проникли на борт самолета, следовавшего по маршруту Москва-Сочи.
Как уточняется в материале, инцидент произошел в аэропорту «Шереметьево».
Безбилетниками оказались подростки, которые прошли на борт, затерявшись среди пассажиров. Бортпроводники обнаружили «зайцев» и не допустили их на рейс.
По факту произошедшего проводится проверка, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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