В «Шереметьево» открылся терминал «В»
В Московском международном аэропорту «Шереметьево» введен в эксплуатацию терминал «B» и межтерминальный переход, сообщили в пресс-службе компании «ТПС Недвижимость», выполнившей функции техзаказчика.
Общая площадь нового терминала составляет 110,52 тысячи квадратных метров.
Длина межтерминального перехода с пассажирским и багажным тоннелями составляет 1,9 километра. Тоннели проходят под действующими взлетно-посадочными полосами.
«Объекты успешно введены в эксплуатацию и переданы заказчику в плановые сроки», - говорится в материалах.
Терминал «В» будет разделен на зону обслуживания пассажиров и зону для предполетной подготовки и послеполетного обслуживания самолетов, сообщает «Интерфакс».
Следующая новость Сахалин и Курильские острова станут доступнее для россиян
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии