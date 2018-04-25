В «Шереметьево» открылся терминал «В»

В Московском международном аэропорту «Шереметьево» введен в эксплуатацию терминал «B» и межтерминальный переход, сообщили в пресс-службе компании «ТПС Недвижимость», выполнившей функции техзаказчика.

Общая площадь нового терминала составляет 110,52 тысячи квадратных метров.

Длина межтерминального перехода с пассажирским и багажным тоннелями составляет 1,9 километра. Тоннели проходят под действующими взлетно-посадочными полосами.

«Объекты успешно введены в эксплуатацию и переданы заказчику в плановые сроки», - говорится в материалах.

Терминал «В» будет разделен на зону обслуживания пассажиров и зону для предполетной подготовки и послеполетного обслуживания самолетов, сообщает «Интерфакс».