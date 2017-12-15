В Шереметьево кубинец попался на контрабанде рома и сигар

В аэропорту Шереметьево таможенники задержали гражданина Кубы, за попытку нелегального ввоза в Россию алкоголя и табачных изделий.

В ходе досмотра у мужчины были обнаружены 28 бутылок рома и 351 сигара. Согласно заключению экспертов, общая их стоимость превышает 800 тысяч рублей.

Действия гостя с Острова свободы подпадают под статью о контрабанде алкоголя и табачных изделий в крупном размере, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службы таможни Шереметьево.