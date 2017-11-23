В «Шереметьево» хотят вернуть зоны для курения

Администрация аэропорта "Шереметьево" предлагает вернуть зоны для курения в аэропортах. Они не будут считаться общественным местом.

И.о. первого заместителя, заместитель гендиректора по обслуживанию пассажиров АО "Международный аэропорт Шереметьево" Дмитрий Кайгородов считает, что запрет курения в аэропортах - "серьезная проблема". В пример были приведены парижские аэропорты. Во Франции действует аналогичный, зеркальный закон, который запрещает курить в общественных местах, но, по словам Кайгородова, «они сделали шаг вперед» - они признали зону курения в аэропорту не общественным местом. Это место предназначено не для всех, а тех, кто страдает зависимостью от табака, передает его слова Interfax.

Сам Кайгородов, по его словам, против курения и не курит, но если пассажир не имеет возможности покурить, «он обязательно курит в туалете, и этим все дышат».



