В «Шереметьево» 10 апреля появятся стойки tax free
С 10 апреля в международном московском аэропорту «Шереметьево» заработают стойки tax free, которые позволят иностранцам компенсировать НДС, уплаченный при покупке товаров в России.
Уточняется, что новой услугой могут воспользоваться граждане государств, не входящих в состав Евразийского экономического союза.
В терминале F стойки расположены в двух крыльях для удобства пассажиров из Китая.
Кроме того, начиная с 10 апреля, иностранные граждане смогут возвращать НДС с покупок в 15 магазинах в Москве, Красногорске, Санкт-Петербурге и Сочи, сообщает «Интерфакс».
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