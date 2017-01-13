В Шереметьеве извинились перед водителем за счет за парковку на 3,4 млн рублей

В пресс-службе московского аэропорта «Шереметьево» подтвердили факт инцидента с водителем, который при выезде с парковки получил счет на 3 миллиона 379,8 тысячи рублей, и принесли извинения москвичу за сбой программы.

- Для профилактики такого рода событий уже в этом году будет произведена замена оборудования на более современное и надежное, что позволит снизить время оплаты, открытия шлагбаумов и выезда автомобилей клиентов, — пообещали РИА «Новости» в пресс-службе.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что водитель, заехавший на парковку аэропорта «Шереметьево» на 45 минут, при выезде получил счет с баснословной суммой.

Как подчеркнули в администрации аэропорта, поломка оборудования была вызвана неблагоприятными погодными условиями. Неисправность была оперативно устранена.