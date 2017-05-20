Шепелев обжалует решение суда по иску «РусФонда»

Гражданский муж певицы Жанны Фриске, ведущий Дмитрий Шепелев рассказал, что будет обжаловать приговор Перовского суда столицы, согласно которому родственники умершей исполнительницы должны вернуть 21,6 млн рублей «РусФонду».

Шепелев объяснил, что приговор затрагивает интересы их совместного с певицей сына - Платона Шепелева. В решении суда отмечается, что Платон Шепелев также должен вернуть фонду часть суммы, однако, по мнению Дмитрия, сын Фриске за это отвечать не обязан.

При этом он добавил, что теперь точно установлено, что незадолго до смерти Фриске ее мать, Ольга, сняла со счета дочери благотворительные средства. В ходе судебного заседания также выяснилось, что стоимость оставшегося после смерти певицы наследства составляет около 90 млн рублей. Полагается, что из этих средств и будут возвращены деньги «РусФонду», пишет агентство REGNUM.

В январе 2014 года благотворительный фонд объявил сбор средств на лечение Жанны Фриске, у которой был обнаружен рак головного мозга. Было собрано 25 млн рублей, однако родственники отчитались о 4,12 млн потраченных денег, отчета по остальным 20 млн представлено не было.