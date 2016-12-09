Шефчович рассказал об упущенном Россией и Украиной шансе договориться по газу

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что Россия и Украина были близки к тому, чтобы договориться между собой на трехсторонних переговорах по газу в Брюсселе.

«Трехсторонний формат в очередной раз доказал свою эффективность сегодня. При содействии ЕК был достигнут существенный прогресс в переговорах по купле-продаже газа, но некоторые работы еще предстоит сделать. Стороны были близки к заключению соглашения, и теперь нужно обсудить формат соглашения. Меня заверили, что диалог будет продолжен», — цитирует РИА «Новости» слова Шефчовича в пресс-релизе, выпущенном по итогам трехсторонней встречи Россия – Евросоюз - Украина.

Как отметил вице-президент Еврокомиссии, он готов содействовать организации нового раунда переговоров в трехстороннем формате.

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События: газ, переговоры
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