Шайба попала в лицо хоккейной болельщице на матче КХЛ в Подольске
Шайба попала в лицо болельщице во время матча континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между подмосковным «Витязем» и екатеринбургским «Автомобилистом», проходившем накануне в подмосковном Подольске.
Как уточняется в сообщении, девушку, которой спортивный снаряд попал в щеку, пришлось в срочном порядке госпитализировать.
В этом матче команда из Подмосковья победила со счетом 3:2, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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