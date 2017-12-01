Шаурма в Германии станет вне закона
В декабре в Германии могут запретить продажу шаурмы из-за ограничения использования фосфатов в замороженном мясе.
Отмечается, что использование фосфатов разрешено только в свежем мясе, а для замороженного норма не установлена.
Комитет по здравоохранению Европарламента постановил запретить использование этой добавки, так как она может угрожать здоровью потребителей и привести к сердечным заболеваниям.
Уточняется, что фосфаты используются в замороженном мясе для сохранения влаги и вкуса, сообщает Life.
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