Шарапову исключили из рейтинга Женской теннисной ассоциации

Женская теннисная ассоциация приняла решение исключить россиянку Марию Шарапову из рейтинга WTA.

17 октября российская теннисистка занимала лишь 93 место.

Ранее Шарапову признали виновной в употреблении запрещенного препарата мельдоний и дисквалифицировали. Россиянка пыталась оспорить это решение. Сейчас Шарапова продолжает тренировки.

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