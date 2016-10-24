Шарапову исключили из рейтинга Женской теннисной ассоциации
Женская теннисная ассоциация приняла решение исключить россиянку Марию Шарапову из рейтинга WTA.
17 октября российская теннисистка занимала лишь 93 место.
Ранее Шарапову признали виновной в употреблении запрещенного препарата мельдоний и дисквалифицировали. Россиянка пыталась оспорить это решение. Сейчас Шарапова продолжает тренировки.
Следующая новость Следователи возбудили дело по факту крушения вертолета в Забайкалье
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии